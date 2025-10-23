【新興国通貨】ドルメキシコペソは１８．４５前後、ややドル高優勢=メキシコペソ ドル人民元は昨日中南米午前に１８．３６台を付けた後反発。１８．４７前後まで上値を伸ばした。ペソ売りというよりもドル高の流れに支えられての動き。高値から少し調整が入り、１８．４４を挟んでの推移で東京市場午前の動きとなっている。 対円では円安の勢いもあり、昨日の８円２１銭前後から８円２６銭台での推移。 USDMXN{ 18.449