はとタクシーグループの大分県九重町のタクシー会社が新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金287万円あまりを不正受給していたことが分かりました。 同様の不正はグループ内で3社目で、不正受給の総額は県内最高額となるおよそ1億9600万円に上ります。 九重はとタクシー 不正受給が判明したのは九重はとタクシーです。 大分労働局によりますと、九重はとタクシーは