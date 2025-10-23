元タレントで自民党の森下千里衆院議員（４４）が２３日、自身のＳＮＳで「環境大臣政務官」に任命されたことを報告した。「【ご報告】この度、環境大臣政務官を拝命いたしました」と伝え、「気候変動や資源循環に加え、熊の被害やメガソーラー問題をはじめとし、再生可能エネルギーの在り方といった、今、地域が抱える課題どれもが深く結びついているため、この職務に就かせていただけることを嬉（うれ）しく思っています」と