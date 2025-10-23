「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（午後４時５０分開始）が２３日、都内で行われる。１位指名は１２球団が入札を行い、指名が重複した場合は抽選を行う。続いて外れ１位を入札し、再び重複した場合は抽選。１２球団の１位指名選手が確定するまで繰り返す。重複した場合、今年の下位球団からセ→パの順でくじを引く。大多数の球団は監督がくじ引き役を務める。新任のヤクルト・池山隆寛監督、