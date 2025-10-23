気象予報士試験に挑戦している、日本テレビ入社５年目・澁谷善ヘイゼル（しぶや・ぜんへいぜる）アナウンサー（２７）。試験を受験した様子が２３日の「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）で放送された。７か月前から猛勉強しているヘイゼルアナ。気象予報士になるには、?一般知識?専門知識?実技試験をクリアしなければならない。気象予報士試験は年に２回実施され、合格した科目は１年間免除される。ヘイゼルアナ