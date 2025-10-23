台風15号に伴う竜巻で被害を受けた農業者を対象に、再建に向けた支援制度の説明会が20日、牧之原市で開かれました。９月に発生した台風15号に伴う竜巻による農業施設被害は牧之原市内で今月20日現在、農業用ハウスの全壊91棟一部損壊が139棟にのぼっています。この説明会は、農業施設に大きな被害を受けた農業者の再建に向けた支援事業を進めるため、初めて開かれました。会場となったJAハイナン本店には、今後も農業を続けていこ