２０２２〜２４年に「東レキャンペーンガール」を務めたモデルの間瀬遥花が２３日、自身のインスタグラムを更新し、一般男性と結婚したことを発表した。間瀬は「このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます。お相手は一般の方です。コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です」と伝えた。世界遺産の京都・上賀茂神社で撮影した前撮りの写真