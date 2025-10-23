２３日前引けの日経平均株価は前営業日比６４３円０５銭安の４万８６６４円７４銭と続落。前場のプライム市場の売買高概算は１０億２８８１万株、売買代金概算は２兆４９７５億円。値上がり銘柄数は１０５６、対して値下がり銘柄数は４８４、変わらずは７４銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場で日経平均は４万９０００円を割り込み、一時９００円を超える下げをみせた。トランプ米政権が新たな対中輸出規制を検討してい