【新華社フフホト10月23日】中国・モンゴル間最大の貨物輸送陸路口岸（通関地）である内モンゴル自治区の甘其毛都（ガンツモッド）口岸がこのほど、強風と降雪に見舞われた。これを受け、ガンツモッド出入境検査所は、出入境車両の通関への影響を最小限に抑えるため、十分な警備態勢を敷くとともに、通関サービスの支援業務を徹底し、安全でスムーズな通関運営を保障した。（記者/李雲平、宋緒明）