【新華社ウルムチ10月23日】中国新疆ウイグル自治区の天山山脈で建設が進む全長22.13キロ、世界最長級の高速道路トンネル「天山勝利トンネル」はこのほど、内部の壁面画が完成した。壁面の塗装は8月に始まり、雪山や氷河、湖、草原、砂漠、コトカケヤナギなど地元の代表的な風景が描かれた。トンネル開通後は、自治区の南北を隔てる険しい天山山脈をわずか20分余りで越えられるようになる。（記者/宿伝義、顧莘）