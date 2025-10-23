【新華社ウルムチ10月23日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ地区はこのほど、渡り鳥の移動の最盛期を迎えた。一部の群れはすでに南へ渡り、通過する群れもこの地で羽を休めている。送電大手、国家電網傘下の国網アルタイ供電の職員は、腐食に強い人工巣を、ドローンを使って鉄塔の安全な場所に設置した。渡り鳥に安定して巣作りと繁殖ができる場所を提供すると同時に、送電網への誤侵入のリスクを減らしている。（記者/郭燕）