与野党は23日の衆院議院運営委員会理事会で、高市早苗首相による初の所信表明演説を24日午後2時から衆院本会議で行う日程を決めた。11月4、5両日の各党代表質問でも合意した。参院では自民、立憲民主両党が24日の所信表明で合意しており、23日午後に正式決定する。尾崎正直官房副長官は理事会に出席し、政府が今国会に新規提出する法案は9本の予定だと伝えた。政府は経済対策の裏付けとなる2025年度補正予算案も提出する方針だ