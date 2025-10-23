子供たちに大分県内の企業や団体の仕事を紹介する教材本が完成し、小学校への配布が始まっています。 大分県のおしごと本 この「大分県のおしごと本」は、県内35の企業や団体の仕事内容が掲載されています。 子供たちに将来の職業について参考にしてもらおうと、毎年TOSなどが製作していて、2025年も県内の小学5年生に配られることになりました。 23日は県庁で贈呈式が行われ、TOSから県教育委員会に教材本が手