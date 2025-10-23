10月17日から21日にかけ県内で5日連続で交通死亡事故が発生しました。夕暮れや夜の事故が多く、県警は反射材の活用などを呼びかけています。死亡事故が5日以上続くのは2013年以来です。10月17日から21日にかけて、18歳の男性と70代から80代の男性計5人が死亡しました。5件のうち4件が夕暮れや夜の発生していて、県警は早めのライト点灯や反射材の活用を呼びかけています。〈県警本部山崎勉 交通企画課長〉「夕暮れが早まるドライ