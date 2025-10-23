10月20日（月）に放送された『あのちゃんねる』では、人気企画「スナックあの」のゲーム大会を実施。伊藤俊介（オズワルド）、金城碧海（JO1）、長谷川雅紀（錦鯉）、ベッキーをゲストに迎え、スナックのママに扮したあのとさまざまなゲームで盛り上がった。そんななか、あのの言動に共演者が振り回され、スタジオが大混乱に陥る場面が…。【映像】あの、まさかのミスに共演者大ブーイング！「あなたテレビ向いてない」波乱が起き