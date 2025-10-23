天ぷらはもちろんマリネでもうまい♪万能野菜の「ごぼう」レシピ2品【笠原将弘さんの秋野菜レシピ】【画像で見る】笠原将弘さんの「秋野菜満喫レシピ」バリエ15品旬の野菜のおいしさを引き出す達人・「賛否両論」の笠原将弘さんに、秋野菜の魅力を存分に生かしたレシピを教わってきました。自分では思いつかない食材の組み合わせや調理法に、料理のレパートリーが広がりますよ。今回は、ごぼうを使ったレシピ2品をご紹介しましょう