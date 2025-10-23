駅で働くペン助【漫画】本編を読む駅員経験のあるザバック(@theback_blog)さんは、X(旧Twitter)やブログにて駅員を主人公にした漫画などを中心に公開している話題の漫画家。2024年1月に「あなたの責任ですよね？」の漫画を投稿し、駅員のあるあるをテーマに描かれた作品である。本エピソードを紹介するとともに、著者に「子供が切符を紛失した」と言ってくるような大人などについても伺った。■駅員が直面した驚きのクレームとは!?