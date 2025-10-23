ファン・地域と一体となって夢に向かってチャレンジしていく“ドリームコミュニティ”を掲げ、千葉ZELVAから新たに生まれ変わった千葉ドット。そのチームの運営を今シーズンより担うこととなった株式会社ドットラインの代表取締役 兼 グループCEO垣本祐作氏に、千葉を本拠地とするバレーボールチームの意義や目指すチーム像を語ってもらった。 ――はじめにバレ&#