Stray Kids（ストレイキッズ）のSNSが更新。メンバーのHyunjin（ヒョンジン）のパフォーマンス映像が公開され、ファンを魅了している。 【動画】ヒョンジンの没入感ある圧巻ステージ／金髪ポニーテールのバンチャン、他ユニット曲ソロフォーカス動画（7本） ■スキズ・ヒョンジン、色気溢れるステージで魅了 Stray Kidsは、2024年から1年以上続いたワールドツアーの締め