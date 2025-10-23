山形地方気象台はきょう月山の初冠雪を観測したと発表しました。去年より２日遅い観測です。 【写真を見る】月山の初冠雪を観測去年より2日遅く（山形） 午前９時３０分ごろに山形市のＴＵＹ放送センターの情報カメラで撮影した映像です。 月山は雲に隠れ姿はよく見えませんが、雲の切れ間から斜面が白く染まっているのが確認できます。 山形地方気象台はきょう午前１０時半ごろに月山の初冠雪を観測したと発表しまし