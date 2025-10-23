タイサッカー協会（FAT）は10月21日、同国代表の石井正忠監督の解任を発表した。鹿島アントラーズ時代にはJリーグの最優秀監督にも輝いた58歳の指揮官は、23年12月からタイ代表を指揮していた。この突然の発表にタイ国民から批判が殺到するなか、韓国メディアも驚きをもって報道。韓国メディア『Xports News』は「シン・テヨンに続き、日本人が苦境に立たされている。タイ代表、石井監督を突然解任。タイサッカー協会の横暴