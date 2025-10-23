県警は秋の衣替えから、警察官が終日ネクタイなしで勤務できるよう内部規定を改正しました。（警察官）「すごく首回りが動きやすくなってよくなりました」県警で新たに始まるのがノーネクタイ制度です。これまで、勤務中は常にネクタイを着用することが定められていましたが内部規定をこのほど改正し10月下旬の衣替え以降、暑さ対策の一環として、終日ネクタイなしで勤務できるようにしました。対象は、主に現場で交通整理や