【その他の画像・動画等を元記事で観る】 離婚伝説が、10月24日に新曲「ファーストキス」を配信限定リリースすることが決定した。 ■淡く甘酸っぱい記憶を呼び起こさせる新曲「ファーストキス」 新曲「ファーストキス」は、Honda“VEZEL e:HEV RS”の新TVCMのために書き下ろされた。佐野康夫（Dr）、越智俊介（Bs）、柿沼大地（Key）、シマダボーイ（Percussion）が演奏に参加。追い風のようなド