９月末で閉園した札幌市の「ノースサファリサッポロ」を巡り、警察が都市計画法違反などの疑いで関係先の家宅捜索を始めました。警察が午前１１時前に家宅捜索に入ったのは、札幌市の「ノースサファリサッポロ」の運営会社・サクセス観光の事務所など関係先です。札幌市南区の「ノースサファリサッポロ」は、市街化調整区域に無許可で建物を建てていたことが問題視され、９月３０日に閉園していました。 捜査