2年連続でナ・リーグ優勝を果たしたドジャースは22日（日本時間23日）、ワールドシリーズ（WS）出場に向けてカナダ・トロントに出発した。球団公式SNSは選手らがチャーター機に乗り込むシーンと、搭乗口でカメラマンとグーパンチを交わす動画を投稿。ナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）でMVPを受賞した大谷翔平投手、ブルージェイズとのWS第2戦で先発登板する