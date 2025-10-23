2026年4月、東京・品川に『美少女戦士セーラームーン』の新シアター「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」がグランドオープンする。「美少女戦士セーラームーン -Shining Theater Shinagawa Tokyo-」は、2019年に東京・麻布十番で営業していたシアターレストラン「美少女戦士セーラームーン -SHINING MOON TOKYO-」を引き継ぐ、ロングランでの公演を行うシアターとして、東京・品川プリンスホテル クラ