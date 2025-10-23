2025Ç¯10·î22Æü¡¢Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÀÆÏ¥ÈÕÊó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÇÅðÆñ»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¸å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ¸Å¼è°ú¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÀµµ¬ÉÊ¡×¤È¾Î¤¹¤ë¾¦ÉÊ¤¬Ê£¿ô½Ð¸½¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤Ç19Æü¤Ë4¿Í¤ÎÊ¤ÌÌ¶¯ÅðÈÈ¤¬¾º¹ßÁõÃÖ¤ò»È¤Ã¤Æ¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ë¿¯Æþ¡¢¤ï¤º¤«7Ê¬´Ö¤Ç²¦¼¼Í³Íè¤ÎÊõ¾þÉÊ8ÅÀ¤òÅð¤ß½Ð¤·¡¢¿äÄê7²¯2ÀéËü¸µ¡ÊÌó155²¯±ß¡ËÁêÅö¤Î·ÐºÑÅªÂ»¼º¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤È¤·¡¢¸½ºß¤âÅð¤Þ¤ì¤¿Êõ¾þÉÊ¤Î¹ÔÊý¤ÏÉÔÌÀ¤À¤ÈÅÁ