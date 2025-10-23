中国社会科学院日本研究所と社会科学文献出版社は21日、「日本経済青書：日本経済と中日経済貿易関係研究報告（2025年）」を共同で発表した。同青書は、「日中貿易の相互補完性は依然顕著で大きな協力の可能性がある」としている。同青書によると、2024年は地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の枠組み内で、日中経済貿易協力は深化し続けた。25年は保護主義の激化や経済成長ペースの鈍化といった課題に直面しながら、協力を深める