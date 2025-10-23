日経225先物は11時30分時点、前日比600円安の4万8710円（-1.21％）前後で推移。寄り付きは4万8700円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8820円）を下回る形で、売りが先行して始まった。ソフトバンクグループ［東証P］がウリ気配で始まったことでショートを仕掛けてくる動きが強まり、現物の寄り付き直後には4万8440円まで下落幅を広げた。ただし、同水準で推移しているボリンジャーバンドの+1σが支持線として