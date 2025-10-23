23日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比760円安の4万8720円と急落。日経平均株価の前場現物終値4万8664.74円に対しては55.26円高。出来高は2万7926枚となっている。 TOPIX先物期近は3252ポイントと前日比25ポイント安、現物終値比1.12ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 48720-7