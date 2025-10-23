日本酒と地元飲食店の料理を楽しむことができるイベントが下松市で初めて開催されることとなりました。10月26日に下松駅の南口前で開催される「下松はしご酒フェス」。下松市と周南市の5つの酒蔵と下松市の8軒の飲食店が参加します。地域を盛り上げたいと地元の飲食店の有志らが実行委員会を作り、初めて開催することとなりました。飲み物や食べ物の購入はすべてチケット制となっています。当日は縁日のコーナーやステ