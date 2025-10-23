23日は二十四節気の一つ「霜降」です。冷え込みがさらに増す時期ですが、熊本県阿蘇市ではあたたかな朝となりました。「霜降」は二十四節気の一つで霜が降り始める頃とされています。23日朝の県内は、18ある観測地点のうち9地点で今シーズンの最低気温を記録しましたが、阿蘇市乙姫の最低気温は13.0℃。平年を5℃上回る10月上旬並みの気温で、まだ霜は降りていませんでした。阿蘇市にある「農村公園あぴか」では、長袖・長ズ