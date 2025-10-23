サントリー食品インターナショナルは、機能性表示食品「特水（とくすい）」を2025年10月21日に発売。歩行などの活動の際に飲用"脂肪の分解"に着目した特定保健用食品（トクホ）「特茶」を手がける同社から、市場にトクホや機能性表示食品がほとんど存在しないという水カテゴリーの機能性表示食品が登場。BMIが高めの人の内臓脂肪を減らすのを助ける機能が報告されている「3−（4−ヒドロキシ−3−メトキシフェニル）プロピオン酸（