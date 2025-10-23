「2025-26 大同生命SVリーグ」の女子は24日（金）から26日（日）にかけて、計6つのカードが実施される。 ■NECレッドロケッツ川崎 vs 大阪マーヴェラス 昨季の大同生命SVリーグチャンピオンシップファイナリストがレギュラーシーズン第3節で早くも激突。その時は完敗ともいえる内容で涙を呑んだNEC川崎が、初代女王の大阪MVをホームに迎える。NEC川崎は現在開幕4連勝中で