NHKは23日、俳優の松坂桃李（37）が小栗上野介忠順（おぐりこうずけのすけただまさ）役で主演する2027年の大河ドラマ「逆賊の幕臣」の新たな出演者として、俳優・大沢たかお（57）が勝海舟役を演じると発表した。1994年「花の乱」の足利義材役、2015年「花燃ゆ」の楫取素彦役に続く3度目の大河ドラマ出演となる。幕末に勝海舟のライバルと言われながら、明治新政府に「逆賊」と見なされ歴史の闇に葬られた小栗の生涯を描く作品