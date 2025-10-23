プロを夢見る選手たちにとって“運命の一日”、プロ野球ドラフト会議が23日に開催される。球界のレジェンド、イチロー氏（52）と松井秀喜氏（51）も、34年前と33年前のドラフト会議でそれぞれ、夢への切符を手にした。「結果を出さないと指名されない」と危機感を抱いていたというイチロー氏と、「いけるだろう」と考えていた松井氏。全く違う道のりを歩んできた2人が、ドラフト会議を迎える当時の心境を語った。【候補選手一覧】