プロ野球ドラフト会議が、きょう23日に行われる。今まで数々のドラマを巻き起こしてきた野球界の風物詩。そこで過去の指名を振り返ってみた。2005年以降、ここ20年間の歴史を見ると、下位指名と言われる6位以下の選手にもタイトルホルダーが多いことが分かる。有名なところでは2015年だ。オリックスは10選手を指名し、10位がJR西日本の外野手・杉本裕太郎だった。同じ10選手を指名したのは西武だけで、杉本は全体の流れで下か