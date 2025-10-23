甲府地方気象台は23日、富士山の初冠雪を観測したと発表しました。平年より21日遅い観測です。23日午前6時ごろ、山梨県の山中湖の湖畔から見た富士山は、山頂から6合目あたりまで真っ白に雪化粧していました。観光客「夏の富士山よりきれいです。毎年来たいです」甲府地方気象台によりますと、富士山の山頂付近では22日の夜にかけて雪が降ったとみられ、23日午前6時ごろ、職員が目視で冠雪を確認しました。今年の富士山の初冠雪は