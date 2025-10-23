ジャパニーズウイスキーの最高峰、シングルモルト「山崎」を味わって世界観を体感できる特別イベント「THE YAMAZAKI EXPERIENCE IN GINZA」が開催される。山崎ブランドは「第30回 インターナショナル・スピリッツ・チャレンジ（ISC 2025）」において、3年連続・全部門最高賞「シュプリーム チャンピオン スピリット」を受賞。これはISC史上初という快挙だった。イベント会場の「日比谷BAR WHISKY-S」では、山崎蒸溜所をイメージし