俳優・モデルの河北麻友子さんが自身のインスタグラムを更新。第二子出産を報告しました。【写真を見る】【河北麻友子】第二子出産を報告「Welcome to the world, my heart」河北さんは「Welcome to the world, my heart」と、一文だけ綴り、抱っこ紐に包んで、赤ちゃんを抱く画像を投稿。 また、出産の報告と感謝の言葉を綴った文書も投稿しています。 【河北麻友子さんのコメント全文】この度、無事に第二子を出産いた