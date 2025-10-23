福岡県警本部スマートフォンで女性を盗撮しようとしたとして、福岡県警が県迷惑行為防止条例違反の疑いで、捜査1課検視官室長の50代男性警視を書類送検したことが23日、捜査関係者への取材で分かった。県警では8月以降、不同意わいせつ事件での逮捕・起訴や、セクハラによる処分など幹部職員の不祥事が相次いでいる。捜査関係者によると、警視は電車内で盗撮しようとした疑いがある。周辺の防犯カメラに、女性を追うような警視