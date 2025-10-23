宮内庁は２３日、秋篠宮家の長男で筑波大１年の悠仁さま（１９）がインフルエンザに感染されたと発表した。２０日に大学から帰宅後、発熱が確認されたため検査したところ、２１日に感染が判明したという。現在は平熱に戻り、体調は快方に向かわれているという。