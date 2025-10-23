大沢たかおさんNHKは23日、俳優の松坂桃李さん（37）が江戸時代末期の幕臣・小栗忠順役で主演する2027年放送の大河ドラマ「逆賊の幕臣」に、ライバルの勝海舟役で大沢たかおさん（57）が出演すると発表した。大沢さんは「海舟は諸外国や倒幕派と真正面から向き合い、日本の未来を見つめ行動した人物。海舟が抱き続けた信念と向き合い、心を込めて演じていきたい」とコメントした。本作は、日本初の遣米使節団として渡米し、