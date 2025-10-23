女性の下半身を盗撮したとして、福岡県警は２３日、同県警捜査１課検視官室長の男性警視（５０歳代）を県迷惑行為防止条例違反の疑いで書類送検した。捜査関係者への取材でわかった。県警は同日、懲戒処分とする方針。捜査関係者によると、警視は今年、県内で女性の下半身を盗撮した疑いが持たれている。警視は、遺体が見つかった際に現場に立ち会い、事件性の有無などを判断する同課検視官室のトップ。過去には同課で性犯罪