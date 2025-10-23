9月に熊本県水俣市の住宅で75歳の男性から現金5万円を奪った強盗の疑いで逮捕された親族の男性について、熊本地検が恐喝罪に切り替えた上で不起訴としました。（10月17日付）また、9月に菊陽町の温泉施設で男性の体を触った疑いで逮捕された熊本市の男性も、不起訴となりました。（10月21日付）熊本地検は理由を明らかにしていません。