モデル間瀬遥花（28）が23日、インスタグラムを更新し、一般男性との結婚を報告した。世界遺産の上賀茂神社で撮影したという純白の着物姿の写真とともに「このたび、結婚しましたことをご報告させていただきます」。また「コロナ禍や上京など環境や生活が大きく変わっていく中でもお互いに尊重しあい、支え合えてきた戦友のような存在です。これからも周りの皆様への感謝を忘れずに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いい