ことし3月、福岡市中央区のマンションの敷地内で70代の夫婦が遺体で見つかった事件で、警察は、妻を殺害したとして、夫を容疑者死亡のまま書類送検しました。この事件は、ことし3月、福岡市中央区唐人町のマンションの駐車場で、77歳の夫が血を流して倒れている状態で発見され、その後、74歳の妻の遺体が自宅の浴槽で見つかったものです。妻は浴槽に張られた水に顔をつけた状態で死亡していて、警察は、浴槽に妻を沈めて溺死させた