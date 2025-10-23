南海トラフ巨大地震に備え、三重県尾鷲市で23日、小学生と中学生が合同で防災学習を行いました。尾鷲市賀田町の小学校の児童23人と中学校の生徒17人が参加し、地震の揺れを体験できる車を使って、南海トラフ巨大地震で尾鷲市で想定されている震度7の揺れを体感しました。生徒らは頭の後ろで手を組んで伏せる「ダンゴ虫のポーズ」をおよそ30秒間続け、身を守ることを学びました。参加した生徒：「南海トラフは絶対に起