福岡県田川市で22日夜、住宅を全焼する火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 消防と警察によりますと、22日午後9時半ごろ、田川市伊田で「隣の家から火が出ている」と近所の住民から消防に通報がありました。火は、およそ4時間後に消し止められましたが、木造2階建ての住宅1棟が全焼し、焼け跡から性別不明の1人の遺体が見つかりました。全焼した家には88歳の男性が1人で住んでいて、火事の後、連絡がつかないと