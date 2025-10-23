倉敷警察署 不同意性交の疑いで逮捕されたのは、岡山市南区西市の会社員の男(26)です。警察によりますと、男は2月8日ごろ、岡山県南部に住む少女が16歳未満であることや自分より5歳以上年下であることを知りながら、車の中でわいせつな行為をした疑いが持たれています。 少女の親族から相談を受けた警察が、少女への聞き取りや防犯カメラの映像などから男の容疑が固まったとして逮捕しました。男と少女はSNSでつながって